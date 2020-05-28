15 yaşındaki ağabeyin kullandığı traktör devrildi, 4 yaşındaki kardeşi öldü Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki ağabeyin kullandığı traktörün devrilmesi neticesi 4 yaşındaki kardeş öldü, 8 yaşındaki bir diğer kardeş ise ağır yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki ağabeyin kullandığı traktörün devrilmesi neticesi 4 yaşındaki kardeş öldü, 8 yaşındaki bir diğer kardeş ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sabah erken saatlerde tarlaya gitmek için kardeşi A.M.K. (4) ile diğer kardeşi M.K.'yi (8) yanına alan 15 yaşındaki R.K., 20 NA 687 plakalı traktör ile yola çıktı. Bir süre sonra traktör Bayıralan Mahallesinde virajı alamayarak yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 4 yaşındaki A.M.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan diğer kardeş M.K.'yi de ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü R.K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA