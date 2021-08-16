15 yaş ve üzerine aşılama başladı
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15 yaş ve üzerine aşılama başladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Yerel

15 yaş ve üzerine aşılama başladı Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne gençlere aşılanması süreci başladı.

15 yaş ve üzerine aşılama başladı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne gençlere aşılanması süreci başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne gençlere aşılanması süreci başladı.

Kırklareli'nde yaşayan 15 yaş ve üzeri olan gençler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Uzun zamandır aşı olmayı bekleyen Ali Ayvacı "Uzun zamandır aşı yaşının inmesini bekliyordum. Bizim için çok daha güzel oldu, okullar açılacağı için sıra bize geldi aşımı oldu. Aşıya güveniyorum. Korona hastalığına yakalansam bile aşı sayesinde daha hafif atlatacağım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Geçen yıl okuluna gidemeyen 16 yaşındaki Emirhan Kırık, bu sene aşı sayesinde okula gideceğini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı olmaya gelen 13 yaşındaki kronik hastalığı olan Aslı Yıldız, aşı sayesinde kendini daha iyi hissettiğini belirterek, "Aşı sayesinde kendimi daha güvenli hissediyorum. Okullar açılacak. Tabi ki okulumuzda koronavirüs çıkarsa aşı sayesinde belki bir şey olmaz. Aşıya güvenin, korkmayın acıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar 4. doz aşı uygulanıyor.

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15 yaş ve üzerine aşılama başladı
15 yaş ve üzerine aşılama başladı
15 yaş ve üzerine aşılama başladı
15 yaş ve üzerine aşılama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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