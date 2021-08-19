15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi
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15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi Gençler aşı olmayanlara örnek oluyor Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne gençlere aşılanması süreci devam ediyor.

15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi

Gençler aşı olmayanlara örnek oluyor

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne gençlere aşılanması süreci devam ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne gençlere aşılanması süreci devam ediyor. Bu kapsamda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını olan gençler aşı olmak istemeyenlere örnek oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden gençler zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Aşısını olan Batuhan Bayraktaroğlu, herkesi aşıya davet ettiğini belirterek özellikle aşı olmak istemeyenlere örnek olduklarını ifade etti.

Aşı sayesinde kendini daha güvende hisseden Berke Duru, "Ben aşı olmayı bekliyordum sıram geldi ve aşımı oldum. Aşı olduğum için mutluyum ve kendimi daha güvende hissediyorum. Herkesin aşılanması gerekiyor" dedi.

Aşından kimsenin korkmaması gerektiğini vurgulayan 14 yaşındaki Özge Özgül, uzun zamandır aşı olmayı beklediğini ve herkesin korona virüsünden kurtulması için aşı olması gerektiğini söyledi.

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15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi
15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi
15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi
15 yaş ve üzeri aşılamaya yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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