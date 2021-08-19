15 yaş üstü aşılamalar Bursa'da başladı

- 15 yaş üstü aşılamalar Bursa'da başladı Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'ın oğlu ilk doz aşını oldu Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlanmasının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.

- 15 yaş üstü aşılamalar Bursa'da başladı

Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'ın oğlu ilk doz aşını oldu

BURSA - Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlanmasının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın oğlu da aşılandı. Enes, "Herkesin ve yaşıtlarımın aşı olmasını istiyorum" dedi.

Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelen Enes Yavuzyılmaz (16), babasıyla aşı onam formunu doldurduktan sonra aşısını yaptırdı. Kendilerinin, tanımlandığı gün aşılarını olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Yavuzyılmaz, "Öğrencilerimiz okullara gitsin istiyoruz, artık bu kısıtlamalara maruz kalmayalım. Yüz yüze eğitimin rahat bir şekilde devam edebilmesiadına da öğretmenlerimizin daha önce aşılandığı gibi öğrencilerimizin de mümkün olduğunca aşılarını yapıp onları da bağışık bir hale getirmek istiyoruz. Şu anda 12 yaş üzerinde kronik hastalığı bulunan çocuklarımızın aşı tanımlamaları yapıldı. 15-16 yaş grubunda ise e-nabız'dan kendi talepleri doğrultusunda aşı tanımlamaları yapılıyor. Ben bütün gençleri, kısıtlamalardan muaf olmak için, rahatça arkadaşlarıyla aynı ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için aşı olmaya davet ediyorum. Bu manada bizim de tek çocuğumuz ve 16 yaşında. Onu da bu bağışıklık kervanına katmak için aşısını yaptık. Bütün arkadaşlarına da tez zamanda bizimsağlık tesislerimize müracaatlarınıve öncesinde e-nabız üzerinden aşı taleplerini oluşturup aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz. Herkesi, bir an önce bu illetten kurtulmak için aşıya davet ediyoruz" dedi.

Yavuzyılmaz, kentteki aşılama çalışmalarında17-25 yaş aralığında yüzde 50'lileri aştıklarını belirterek,konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk doz aşı için söylüyorum bunu. Bunu yeterli kabul etmiyoruz. Mutlaka her bireyin aşı olmasını önemsiyoruz çünkü özellikle genç nüfus, en hareketli olan nüfusumuz. Dolayısıyla teması, insanlarla iletişimi en çok olan yaş grubu, genç yaş grubu. Bu manada onların daha fazla aşıya rağbet etmelerini bekliyoruz. Şu anda yüzde 51-52 seviyesindeyiz. Hızla bunu yukarı çekmek için gayret ediyoruz. Okulların açılmasına yaklaşık 15 günlük bir süre kaldı. Bu süre içinde mutlaka gençleriaşılarını olmaya davet ediyoruz. Sağlıklı ve kesintisiz bir eğitim öğretim için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz."

Enes Yavuzyılmaz ise, "Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Kalabalık ortamlara gireceği için aşı olmanın gerekliliği çok önemli. Aşının gerekliliğini anne ve babam doktor olduğu için zaten biliyordum. Tüm yaşıtlarıma da tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir