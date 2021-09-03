15 yaş aşı olabilir mi, zorunlu mu?12 yaş üstü aşı olacak mı?
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15 yaş aşı olabilir mi, zorunlu mu?12 yaş üstü aşı olacak mı?

15 yaş aşı olabilir mi, zorunlu mu?12 yaş üstü aşı olacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüsle mücadelede hızla devam eden aşılama işleminde yaş gruplarına göre aşılama yapılıyor. Peki, 12 yaş üstü aşı olacak mı? 15 yaş aşı olabilir mi, zorunlu mu? İşte, detaylar…

Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilen konular sonrası Bakan Koca aşılama yaş grupları ile ilgili detaylar verdi. Peki, 15 yaş aşı olabilir mi, zorunlu mu?12 yaş üstü aşı olacak mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

12 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilen konular sonrası Bakan Koca konuştu. Buna göre, ''Biz 15 yaş ve üstü için aşılamayı tercihe bıraktık. Bugün gündeme gelen konulardan biri 12 yaşı üzeri zorunlu değil, 15 yaşta olduğu gibi tercihe bırakarak yapılması taraftarıyız. Vaka sayılarında artışın giderek devam ediyor. Bu rakamların yüksek olduğunu düşüyoruz. Varyantların devreye girmesi ile bulaşıcılık arttı. Biz şu dönemde kısıtlamaları gündememize almadı. Hareketliliğin arttığı bu dönemde, maske kullanımının azaldığı görüyoruz. Yeni dönemde vakalarımız artık ağırlıklı genç yaş grubunda. 15-45 yaş arası vakaların en çok olduğu yaş grubu. Biz aşının belli oranda bulaşı da engellediğini biliyoruz. Bizim aşı oranımızı her geçen gün arttırmamız gerekiyor. Yüzde 90'a yakın aşısını tam yaptırmamış olan vatandaşlarımız... Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. Bu da hepimizin bir ve beraber hareket etmesi ile mümkün. Yüzde 10 oranında aşısı olanlar da kaybediliyor ancak ağırlıkla 65 yaş üstü ve ek rahatsızlığı olan insanlar oluyor. Ama yüzde 90 oranında koruduğunu görüyoruz. O nedenle vatandaşımızdan ricamız bu aşıların etkili olduğunu bilsinler.'' ifadelerini kullandı.

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