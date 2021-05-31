15 Yaş Altı Su Topu Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

15 Yaş Altı Su Topu Erkek Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

15 Yaş Altı Su Topu Erkek Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen eleme grubu müsabakalarında Türkiye'nin grup lideri olarak Avrupa Şampiyona'sına katılma hakkı kazandığı aktarıldı.

Moldova'yı 22-6, İsviçre'yi 34-4, Çekya'yı da 20-8 mağlup eden ay-yıldızlıların, Romanya'yla ise 13-13 berabere kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki