15 Yaş Altı Kız Su Topu Milli Takımı, Nevşehir'de kampa girdi
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15 Yaş Altı Kız Su Topu Milli Takımı, Nevşehir'de kampa girdi

15 Yaş Altı Kız Su Topu Milli Takımı, Nevşehir'de kampa girdi
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Spor

15 Yaş Altı Kız Su Topu Milli Takımı, Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak aday kadronun oluşturulması için Nevşehir'de kampa girdi.

15 Yaş Altı Kız Su Topu Milli Takımı, Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak aday kadronun oluşturulması için Nevşehir'de kampa girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda bugün çalışmalara başlayan milli takım, 23 Mayıs'a kadar kamp yapacak.

Kadın Su Topu Milli Takımlar Başantrenörü Savaş Türk, yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda ilk 10'a girmek olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde 12 ili dolaşarak sporcu seçimi yaptıklarını belirten Türk, "15 Yaş Altı Kız Milli Takımı havuzunu oluşturduk. Aday kadro kampımızı yaptıktan sonra 27 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Buradaki hedefimiz ilk 10'a girmek." diye konuştu.

Su topunun son derece önemli bir branş olduğunu aktaran Türk, şunları kaydetti:

"Su topunu diğer branşlardan ayıran özelliği, suyun içinde olması ve yatay bir spor olması. Yatay olması sağlık açısından çok önemli. Sporcu sayısı az olduğu için milli olabilme şansı çok daha fazla. Diğer branşlarda binlerce çocuk var ama su topunda az sporcu olduğu için milli olma şansı çok daha yüksek."

Antrenmanları takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise Nevşehir'i spor şehri yapmak adına büyük bir mücadele içerisinde olduklarını dile getirdi.

Tüm spor branşlarına sahip çıktıklarını belirten Özdemir, "Özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonları ilimize getirmek istiyoruz. Milli takım kamplarını ilimize getirmek istiyorduk. Bu da bir başlangıç oldu. Bundan sonraki süreçte de milli takım kamplarına ev sahipliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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