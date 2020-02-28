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15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Kayseri ev sahipliğinde 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

28.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:46
15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

ev sahipliğinde 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı.

Atatürk Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonaya 55 ilden 330 sporcu katıldı. Sporcular şampiyonada dereceye girmek için ter döktü. Müsabakalar hakkında bilgi veren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Açılış seremonisi ile müsabakalara başladık. Bugün bizim için üzücü bir gün, şehitlerimize ciğerimiz yanıyor. Buna rağmen dik durmak zorundayız. Müsabakalara katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güreş müsabakalarından görüntüGençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin konuşması

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş'ın konuşması


Kaynak: DHA

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