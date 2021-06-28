15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı

Futbolda 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Futbolda 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, hazırlıklarını 2 Temmuz Cuma gününe kadar Riva'da sürdürecek.

Teknik direktörlüğünü Onur Zayim'in yaptığı ay-yıldızlıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mirza Yalçın, Hümeyir Albayrak, Fırat Başkaya, Furkan Bacaklı, Muharrem Emir Erkul, Furkan Emin Kaçmaz, Sercan Demirkıran (Altınordu), Emir Yaşar, Alp Bostan, Adnan Karahisar (Beşiktaş), Serkan Kaan Sarman, Yusuf Çağlar Kefkir, Emre Gökay (Sivasspor), Kağan Arıcan, Mert Selçuk (Antalyaspor), Efe Berat Törüz, Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Beytullah Kahyaoğlu, Tuğhan Yıldız, Recep İnanç, Cem Karakafa (Bursaspor), Eren Paşahan, Çınar Hasanoğlu, Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray), Caner Kızılyaprak (Gençlerbirliği), Kerem Coşkun, Çağrı Fedai (Göztepe), Oğuzhan Yılmaz, Ömer Faruk Karahan (Trabzonspor), Efe Serdar Arı (İttifak Holding Konyaspor), Enes Nas, Halil İbrahim Atcı (Yeni Malatyaspor), Osman Kaynak, İhsan Arda Aktaş (Adana Demirspor), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür