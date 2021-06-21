15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kamp kadrosu açıklandı
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15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kamp kadrosu açıklandı

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kamp kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 26 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 26 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Mirza Yalçın, Hümeyir Albayrak, Fırat Başkaya, Furkan Bacaklı, Muharrem Emir Erkul, Furkan Emin Kaçmaz, Sercan Demirkıran (Altınordu), Alp Bostan, Emir Yaşar, Adnan Karahisar (Beşiktaş), Serkan Kaan Sarman, Yusuf Çağlar Kefkir, Emre Gökay (Sivasspor), Kağan Arıcan, Mert Selçuk (Antalyaspor), Efe Berat Törüz, Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Beytullah Kahyaoğlu, Cem Karakafa, Tuğhan Yıldız, Recep İnanç (Bursaspor), Eren Paşahan, Çınar Hasanoğlu, Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray), Caner Kızılyaprak (Gençlerbirliği), Kerem Coşkun, Çağrı Fedai (Göztepe), Oğuzhan Yılmaz, Ömer Faruk Karahan (Trabzonspor), Efe Serdar Arı (İttifak Holding Konyaspor), Enes Nas, Halil İbrahim Atcı (Yeni Malatyaspor), Osman Kaynak, İhsan Arda Aktaş (Adana Demirspor), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kamp kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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