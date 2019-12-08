15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 11 madalya

08.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:56

Romanya'nın Budapeşte kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi.

?3 gün süren şampiyonaya başta Türkiye olmak üzere Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'dan 59 sporcu katıldı. 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'ndan Burak Mert Alkaya, Sudenaz Duyar, Cansu Erçetin, Miraç Kantar, Furkan Saraç ve İrem Uysal Türkiye'yi temsil etti.

Badminton Türk Milli Takımı sırasıyla; Yunanistan, Romanya B, Bulgaristan, Sırbistan ve finalde de Romanya'yı yenerek şampiyon oldu. Şampiyon milli takım altın madalyanın da sahibi oldu.?Takım müsabakalarındaki başarılarının ardından ferdi müsabakalarda da aynı başarı ile yarışan Badminton Milli Takımı finalde 5 kategoride de madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda Türk badmintoncular 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.?Ferdi müsabakalarda ise derece alan milli badmintoncular şöyle: ?Tek Erkekler: 1. Furkan Saraç, 2. Miraç Kantar, 3. Anıl Ulaç Atan?Tek Bayanlar: 2. Cansu Erçetin, 3. Ravza Bodur?Çift Erkekler: 1. Anıl Ulaç Atan - Miraç Kantar, 2. Furkan Saraç - Burak Mert Alkaya?Çift Bayanlar: 1. Ravza Bodur - İrem Uysal, 2. Sudenaz Duyar - Cansu Erçetin?Karışık Çiftler: 1. Burak Mert Aklaya - Sudenaz Duyar?

?Müsabaka neticesinde Milli Badmintoncularımız Balkanlardan ülkemize 11 madalya sevinci ile döndü.

Kaynak: DHA