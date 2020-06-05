15 uyuşturucu hapla yakalandı, tutuklandı ADIYAMAN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.G. ve S.Ö.'yü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.İşlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Adıyaman

Kaynak: DHA