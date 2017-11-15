15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye'de gerçek manada uluslararası düzeyde olimpiyat hazırlık merkezlerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Spor Bilimleri Derneği tarafından bu yıl 15'incisi Antalya'daki bir otelde düzenlenen Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, çeşitli ülkelerden bin 300 spor adamı ve akademisyenin katılımıyla başladı.



Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, spor bilimleri konusunda yeni sayfa açtıklarını dile getirdi.



"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'de sporu yöneten kurum olarak bilim tarafımız maalesef hep eksik kaldı." diyen Altunsoy, şöyle devam etti:



"Kurum adı gençlik spor ama işte bazı sebeplerden dolayı, bugün kurum olması gerektiği kadar spor alanından insandan oluşmuyor. Bu, biraz da bizim hatamız. Bu yeni bir dönem olsun diyoruz. Çünkü şu anki bakanımız, gerçekten sporun içinden gelen bir insan. Bizi anlayabilen bir insan. Bundan sonra spor bilimleri derneğiyle daha iç içe olacağız."



Spor bilimi olmadan başarı olamayacağını vurgulayan Altunsoy, "Olimpiyatlarda gördüğümüz sonuçlar işte bunun sonucu. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman her ülkenin mutlaka bir bilimsel laboratuvarı var ama bizde maalesef bu yok. Bunun altyapı çalışmalarını üç sene önceden başlattık. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri bu yolda atılmış bir adımdır. Şu anda bine yakın sporcumuz Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde olimpiyatlara hazırlanıyor. Türkiye'de gerçek manada uluslararası düzeyde olimpiyat hazırlık merkezlerine ihtiyacımız var. Bunu da üniversitelerle beraber yapacağız." diye konuştu.



Avrasya Spor Bilimleri Birliği kuruldu



Spor Bilimleri Derneği Başkanı Mehmet Günay ise, etkinlikte yarın Dekanlar Konseyi'ni toplayacaklarını belirtti.



Günay, 13 üye ülkeyle Avrasya Spor Bilimleri Birliğini de kurduklarını, kongrede bu konuyla ilgili imza törenini gerçekleştireceklerini kaydetti.



Ana teması "Fiziksel Aktivite, Spor Sağlık ve Toplum 2023" olarak belirlenen kongre, 18 Kasım'da sona erecek.