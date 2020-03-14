15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali başladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15'inci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nin, açılışı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15'inci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nin, açılışı yapıldı.

Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneğince yapılacak festivalin organizasyon komitesi başkanı ve sinema sanatçısı Selma Sonat, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen törende, "Sanat Engel Tanımaz" sloganına sahip festivalin sloganına uygun olarak zor günlerde açılışını gerçekleştirdiğini söyledi.

Mart ayı boyunca sürecek festivalde Marmaris'e kültür ve sanat şöleni sunacaklarını vurgulayan Sonat, "2. Uluslararası Marmaris Şiir Festivali etkinliklerini de gerçekleştirerek, festival içinde festival imajıyla edebiyat ve güzel sanatlardan oluşan bir sanat şöleni sunacak. 15 yıldır sanatçı ve sanatseverlerin omuzladığı festivalimiz, bu yıl ülkeden ve dünyadan 150 ressam, şair, yazar, müzisyen ve tiyatro sanatçısının katılımıyla gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Kadın İçinde Kadın" Karma Güzel Sanatlar - El Sanatları Sergisi ve yazarlar imza günü gerçekleştirildi.

Sergi açılışı, 13 yaşındaki Ece Güneştutar ile festivalin yaşça en küçük ressamı Duru Tanrısever tarafından yapıldı.

Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu'nun çektiği, Gülkadın Taş'ın başrolde olduğu "Knidos Kadınları" belgesel film gösterimi, söyleşisi, Betçe Halk Dansları ve Folklor ekibinin "Knidos Kadınları Korosu" konseriyle devam eden festivalin ilk günü, katılımcıların toplu "Sanat Engel Tanımaz" anı fotoğrafıyla sona erdi.

Festival 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gerçekleşecek "Altan Karındaş'a Saygı Gecesi" ile son bulacak.

Kaynak: AA