15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı ve Tunus İzmir Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, "Türkiye'de yatırım olsun, Arap ülkelerinde yatırımlar olsun durmadan bu yatırımları yapmak ve gerçek bir köprü kurmak istiyoruz.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı ve Tunus İzmir Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, "Türkiye'de yatırım olsun, Arap ülkelerinde yatırımlar olsun durmadan bu yatırımları yapmak ve gerçek bir köprü kurmak istiyoruz." dedi.

TurabExpo tarafından düzenlenen ve 27 Ağustos'a kadar İstanbul Pullman İstanbul Airport and Convention Center'da sürecek olan 15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, 18 ülkeden 1000'den fazla Arap iş insanının katılımıyla başladı.

15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, aynı zamanda 7. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 4. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Fuarın açılışında konuşan Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı ve Tunus İzmir Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, etkinlik kapsamında yatırımlara ilişkin toplantılar gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi bölgemiz zor günlerden geçiyor. Türkiye olarak biz Arap ülkelerine yönelik yeni bir ekonomik vizyonla ortaya çıkmış bulunmaktayız. Dolayısıyla Türk ve Arap şirketlerinin tamamının projemize destek vermesi ve bu konuda tutum izlemelerine davet ediyoruz. Yatırım şirketleri, Türkiye'de yatırım olsun, Arap ülkelerinde yatırımlar olsun durmadan bu yatırımları yapmak ve gerçek bir köprü kurmak istiyoruz. Türk-Arap ortak bir ekonomik kalkınmasını yapmak arzumuz var."

Attar, Türkiye'nin yatırımcılara gerekli kolaylıkları sağladığını ifade ederek, "Türkiye olarak tüm yatırımcılara her türlü en yüksek düzeyde hizmeti ve yardımı sunmak istiyoruz. Türkiye'nin bütün illerinde ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde destekler sunulmakta." diye konuştu.

Dernek olarak yatırımcılara verilen destekler konusunda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Attar, "Türk ve Arap şirketlerine yapılan desteklerden dolayı son derece memnunuz." dedi.

"Ülkelerimiz arasında faydalı iş birliği imkanlarının ortaya çıkacağına inanıyorum"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da zirvenin önemine dikkati çekerek, organizasyon vesilesiyle gerek kurumlar ve firmalar gerekse ülkeler arasında faydalı iş birliği imkanlarının ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilere değinen Kuralay, "Ticari ilişkilerin istediğimiz noktada olduğunu düşünmüyorum. Almamız gereken daha fazla yol olduğunu biliyorum ama maalesef çok fazla da mesafe alamadık. Bu tür organizasyonların sayısı arttıkça kardeş ülkeler ve milletler olarak daha fazla iş birliği yapacağımıza inancımı da buradan ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ticaret potansiyelinin çok büyük olduğunu vurgulayan Kuralay, "Bunun için ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ortaklarını mutlaka arttırmalıyız ve özellikle ticarete engel olan bütün unsurları bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Daha çok sayıda serbest ticaret anlaşması imzalamalı, koordinasyon ve iş birliği içerisinde olmalıyız. Zira ülkelerimizin refah sayısını arttırmanın yolu kendi alanımızda yapacak yatırım ve ticaretlerden geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz