15 trilyon vaadi ile dolandırdı
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15 trilyon vaadi ile dolandırdı

15 trilyon vaadi ile dolandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişi, 15 trilyon para vaadine kanarak dolandırıcılara yaklaşık 11 bin TL parasını kaptırdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişi, 15 trilyon para vaadine kanarak dolandırıcılara yaklaşık 11 bin TL parasını kaptırdı.

Olay, sosyal medyada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce sosyal medya hesabından yabancı bir hesap ile arkadaş olan O.I., bir şahsın kendisine 32 trilyon lirasının olduğunu söylemesi ve paranın saklanması konusunda yardım ederse 15 trilyonunu kendisine vereceğini belirtmesi üzerine bunu kabul ettiğini, paranın gelmesi için kargo ücreti olarak Y.E. isimli şüpheli şahsın hesabına ATM'den iki parça halinde toplam 10 bin 872 TL gönderdiğini söyledi. Kargo gelmeyince dolandırıldığını anlayan O.I., Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek Y.E. isimli şahıstan davacı ve şikayetçi oldu.

Hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla soruşturma başlatılan Y.E. isimli şüpheli şahsın açık kimlik bilgilerini tespit etme çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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