15 Trilyon Atom Birbirine Bağlandı İspanya'da bulunan, Foton Bilimi Enstitüsünde görev yapan araştırmacılar, "kuantum dolanıklığı" adı verilen olayı test etmek üzere 15 trilyon atomu birbirine

İspanya'da bulunan, Foton Bilimi Enstitüsünde görev yapan araştırmacılar, "kuantum dolanıklığı" adı verilen olayı test etmek üzere 15 trilyon atomu birbirine bağladı. Sıcak gaz karışımında birbirine bağlanan atomlar için küçük bir cam tüp içinde buharlaştırılmış rubidyum ile durağan haldeki nitrojen 177 dereceye kadar ısıtıldı.

Araştırmacılar ısıtılan tüp içerisinde, rubidyum gaz bulutlarında kaotik halde dolaşan atomların, dönüş ve birbirine bağlanma hareketlerini inceledi ve ışık-atom etkileşimlerini ölçümledi. Atomların çarpışmalarla birbirine aktarılan dönüşlerinin, sıfır toplamlı olduğu, makroskopik dönüş hali yaratmayı başaran araştırmacılar, oluşturulan sıcak ve karmaşık bileşim içerisinde, saniyenin binde biri süresinde, "kuantum dolanıklığını" gözlemleyebildiler.

Saniyenin Binde Birinde 15 Trilyon Atom Birbirine Bağlandı

Gerçekleştirilen çalışmada, araştırmacılar, oluşturulan sıcak karışım içerisinde, saniyenin binde biri süresinde 15 trilyon atomun birbirine bağlanabildiğini gözlemlediler.

Araştırma ekibinin başında bulunan Çinli araştırmacı Jia Kong, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili olarak dolanıklık durumunun, kuantum teknolojilerinin en ilginç yönlerinden biri olduğunu ifade etti. Tıpkı soğuk atom sistemde olduğu gibi, dolanıklılıkla bağlantılı olan kuantum teknolojilerinin bugüne kadar hep düşük sıcaklık ortamlarında gerçekleştirildiğini belirten Kong, düşük sıcaklık nedeniyle dolanıklılık durumunun, kuantum teknolojilerine uygulanmasında negatif sonuçlar elde edildiğini, bu durumunda araştırma ekibini, dolanıklılığı sıcak ve karmaşık bir ortamda denemeye ittiğini ifade etti.

Kong ve ekibi araştırma sonucunda, dolanıklılığın sıcak ve karmaşık bir ortamda, dışarıdan müdahaleler tarafından etkilenmeden gerçekleşebildiğini ortaya koydu.