15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığından Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığından Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de iki, Şırnak'ta 8, Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde 5 olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'deki operasyonlar ise devam ediyor.

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