15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İçişleri Bakanlığından Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de iki, Şırnak'ta 8, Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde 5 olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin'deki operasyonlar ise devam ediyor.