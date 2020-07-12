"15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli, tarihi, ku¨ltu¨rel ve bilimsel zenginliklerini yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı.

15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan Dijital Gösterim Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgu¨tu¨'nu¨n (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mu¨cadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. 5 bölu¨mden oluşan merkezlerin ilk bölu¨mu¨nu¨ fuaye alanı oluşturuyor. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alacak ziyaretçiler, aynı zamanda u¨ç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan Gösterim Merkezlerinde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor.

15 Temmuz Destanı Dijital Gösterim Merkezlerinin, 360 derece görsel deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tu¨nelden geçilerek giriliyor.

Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan u¨ç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor.

"Üç boyutlu gösterim"

Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor. 360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösterimi ziyaretçileri bekliyor. Bu bölu¨mdeki gösterimde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönu¨m noktaları u¨ç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile ziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor.

Hologram gösterim alanında ise "wireframe" teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor. Projeksiyon ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine teşebbu¨s eden FETÖ'nu¨n geçmişi ve bugu¨nu¨ hakkında bilgi veren bir video film çalışması yer alıyor.

Dijital Gösterim Merkezlerinin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsu¨nu¨ siper ederek milli iradenin u¨zerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim ziyaretçileri bekliyor.

Hafta içi ve hafta sonu 12: 00-20: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Gu¨nu¨nde tu¨m gu¨n ziyarete açık olacak.

"VR gözlu¨k ve Tu¨rk bayrağı" hediye edilecek

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gu¨nu¨ anma programları kapsamında, Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere "VR gözlu¨k ve Tu¨rk bayrağı" hediye edilecek.

VR gözlu¨klerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gu¨nu¨ videosu izlenebilecek.

Yeni Dijital Gösterim Merkezleri her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept u¨zerine geliştirecek. Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncu¨lu¨k ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hu¨rkuş gibi Tu¨rkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği u¨stu¨n teknolojiye sahip savunma sanayii u¨retimlerinin dijital haritalama gösterimi yapılacak.

360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yu¨zleri gibi tarihi ve ku¨ltu¨rel temaların da dijital gösterimleri gerçekleşecek.

Ara Gu¨ler, Necip Fazıl Kısaku¨rek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde 3 aynı zamanda, "Tu¨rkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler" gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: AA