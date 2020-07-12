"15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
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"15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

12.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:56

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli, tarihi, ku¨ltu¨rel ve bilimsel zenginliklerini yeni iletişim ve gösterim

tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini

Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı.

15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan Dijital Gösterim

Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgu¨tu¨'nu¨n (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe

girişimi karşısında milletin verdiği mu¨cadele ve kazanılan zafere ilişkin

önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı

gereken tedbirler alınarak ağırlanacak.

5 bölu¨mden oluşan merkezlerin ilk bölu¨mu¨nu¨ fuaye alanı oluşturuyor. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alacak ziyaretçiler, aynı

zamanda u¨ç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan Gösterim

Merkezlerinde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor.

15 Temmuz Destanı

Dijital Gösterim Merkezlerinin, 360 derece görsel deneyim alanına, dijital

gösterim yapılan bir tu¨nelden geçilerek giriliyor.

Bu alanda, 15 Temmuz

gecesi neler yaşandığını ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl

bir direniş gösterdiğini anlatan u¨ç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor.

"Üç boyutlu gösterim"

Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor.

360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösterimi ziyaretçileri bekliyor. Bu bölu¨mdeki gösterimde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönu¨m noktaları u¨ç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile

ziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor.

Hologram gösterim alanında ise "wireframe" teknolojisi ile

yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor. Projeksiyon ekranında ise 15 Temmuz hain darbe

girişimine teşebbu¨s eden FETÖ'nu¨n geçmişi ve bugu¨nu¨ hakkında bilgi veren

bir video film çalışması yer alıyor.

Dijital Gösterim Merkezlerinin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsu¨nu¨ siper ederek milli iradenin

u¨zerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim

ziyaretçileri bekliyor.

Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek

Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Gu¨nu¨nde tu¨m gu¨n

ziyarete açık olacak.

"VR gözlu¨k ve Tu¨rk bayrağı" hediye edilecek

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gu¨nu¨ anma programları kapsamında,

Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere "VR gözlu¨k ve Tu¨rk bayrağı" hediye edilecek.

VR gözlu¨klerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli

Birlik ve Beraberlik Gu¨nu¨ videosu izlenebilecek.

Yeni Dijital Gösterim Merkezleri her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept u¨zerine geliştirecek. Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncu¨lu¨k ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hu¨rkuş

gibi Tu¨rkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği u¨stu¨n teknolojiye sahip

savunma sanayii u¨retimlerinin dijital haritalama gösterimi

yapılacak.

360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu

Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yu¨zleri gibi tarihi ve ku¨ltu¨rel temaların

da dijital gösterimleri gerçekleştirilecek.

Ara Gu¨ler, Necip Fazıl Kısaku¨rek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi

şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde

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aynı zamanda, "Tu¨rkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler" gibi atılımlar da

ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: AA

Manşet

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