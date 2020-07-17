15 Temmuz ve Azerbaycan şehitleri için pedal çevirdiler IĞDIR Bisiklet Kulübü üyeleri, 15 Temmuz şehitleri ile Ermenistan'ın saldırısında şehit olan Azerbaycan askerleri anısına pedal çevirdi.

IĞDIR Bisiklet Kulübü üyeleri, 15 Temmuz şehitleri ile Ermenistan'ın saldırısında şehit olan Azerbaycan askerleri anısına pedal çevirdi. Soykırım Anıtı'nı ziyaret eden bisikletli grup, Ermenistan'ı kınadı, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Iğdır Bisiklet Kulübü üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anmak üzere bisiklet turu düzenledi. 70'e yakın bisikletlinin katıldığı, Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı turda, marşlar çalındı. Kent merkezini gezen bisikletli grup, Soykırım Anıtı'nı ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu, Türk ve Azerbaycan milli marşlarını okudu. Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle Ermenistan'ı kınayan grup, şehitler için dua etti.

Iğdır Bisiklet Kulübü Başkanı Erdinç Turan, "15 Temmuz'un seneyi devriyesinde bu vatanın kutsal toprakları için can vermiş şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Günlerdir kardeş ülke olan Azerbaycan'da meydana gelen olaylardan dolayı şehitlerimize rahmet diliyor, saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı kınıyoruz. Azerbaycan'ın acısı acımız, kederi kederimizdir" dedi.

Soykırım Anıtını ziyaret eden grup daha sonra bisikletleriyle bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA