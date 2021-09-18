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15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerinde Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

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15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerinde Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerinde Altyapı Çalışmaları Tamamlandı Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Vefa Küçük Caddesi ile 2000 Evler Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Petrol İstasyonu arasında gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerinde Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Vefa Küçük Caddesi ile 2000 Evler Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Petrol İstasyonu arasında gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri sıcak asfalt için PMT serimine başladı.

Bahar ayları ile birlikte gerçekleştirdiği dev altyapı yatırımları ile şehri modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturmayı başaran Nevşehir Belediyesi, bir süre önce 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerindeki Musin Yazıcıoğlu Bulvarı ile 2000 Evler Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Petrol İstasyonu arasındaki bölgede çalışmalarını tamamladı.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince bölgede 30 yılı aşkın süredir kullanılan içme suyu hattındaki asbestli boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirilirken bölgede ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturuldu.

İçme suyu hattındaki yenileme çalışması ile birlikte vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu imkanı sunan belediye ekipleri yağmur suyu hatları ile birlikte de sağanak yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ve su taşkınlarına karşı önlem aldı.

Milyonlarca liralık yatırımla bölgeyi Avrupa standartlarında modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturan Nevşehir Belediyesi üstyapı için de çalışmaların a başladı.

Bir yandan bölgedeki yaya kaldırımlarını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt öncesinde de PMT serimine başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri PMT seriminin ardından hafta içerisinde sıcak asfalt serimini yaparak yolu trafiğe açacak.

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Haber: 15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerinde Altyapı Çalışmaları Tamamlandı - Haberler
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