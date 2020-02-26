15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'nden Tuğgeneral Aktemur'a ziyaret

26.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:18

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç ve eşi Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'u ziyaret etti.

Ziyarette Aktemur'a 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan dergi, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden dernek başkanı ve şehit annesi Meltem Kılınç, şehitlerin bayrağın inmemesi ve ezanların susmaması için mücadele ederek canlarını verdiğini söyledi.



Kılınç, Antalya İl Jandarma Komutanlığının şehit aileleri ve gazileri baş tacı ettiğini dile getirerek, "Bizler de peygamber ocağı olarak bildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin her ferdini evlatlarımız olarak görmekteyiz, dualarımız sizinle olacaktır. Allah sizleri korusun, tırnağınıza taş değdirmesin." diye konuştu.



Tuğgeneral Aktemur ise şehit ailelerinin Türk milletine ve Türk ordusuna birer emanet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Merak etmeyin, kanımızın son damlasına kadar kutsallarımız için mücadele ederek, bu vatan topraklarını koruyacak, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bayrağımız dalgalanacak ve ezanlarımız minarelerde okunmaya devam edecektir. En ufak bir kuşkunuz olmasın. Peygamberimize komşu olan o kahramanlar sayesinde nefes alıp verdiğimizi asla unutmuyoruz. O evlatlar önce sizindi, artık milletimizin ve bizlerin evladı olmuştur. Onlarla ne kadar onur duysanız az gelir. Kendim de o mertebeye ulaşmak için çalışıyorum."

Dernek yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, başkan Meltem Kılınç ziyaretin sonunda anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA