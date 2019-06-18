15 Temmuz unutturulmayacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Birlik Günü kapsamında yapılması planlanan etkinlikler değerlendirildi.

Antalya Valiliği Toplantı Salonunda, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kamu Kurumlarının İl müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

15 Temmuz'un üçün yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programları için 31 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir genelge yayınladığını belirten Vali Münir Karaloğlu, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde anma programlarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Unutmamalıyız, Unutturmamalıyız

Toplumsal hafızalardan 15 Temmuz Kalkışması ve Darbe Girişimi ve benzeri olayların unutulması ve unutturulması halinde vatan hainlerinin fırsat buldukları ilk anda bu olayların bir benzerlerini yeniden tekerrür ettirmeye çalışacaklarını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu"O gece 251 vatan evladımız şehit 2194 vatan evladımız gazi oldu. Büyük bir dram oldu bu toplumda. Şehitlerimize rabbim rahmet etsin, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. İnşallah rabbim bir daha benzer olayları milletimize yaşatmasın" dedi.

15 Temmuzda yaşananların unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Karaloğlu Bir daha bu ve benzeri olayların yaşanmaması için bizimde toplum hafızasında o gece yaşananları diri tutmamız, zaman zaman hatırlatmamız lazım. Çünkü günlük meşgale içinde yaşanan şeyleri unutuyoruz. Bundan da vatan hainleri tekrar fırsat bularak benzerlerini bu millete yaşatıyorlar, yaşatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Sivil Topluma Katkı Çağrısı

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde anma programlarının en güzel şekilde gerçekleştirileceğine değinen Vali Münir Karaloğlu "Özellikle Sivil Tolum Kuruluşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını ve anma programlarına destek vermesini ve özgün etkinliklerle anma programlarına katkı sunmalarını bekliyoruz" dedi.

28 Haziran Son Gün

Etkinlikler Türkiye genelinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında yapılacak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek. Antalya'da kamu kurumları ve STK'lar 28 Haziran'a kadar gerçekleştirecekleri etkinlikleri Vali Yardımcısı Nurettin Ateş başkanlığındaki protokol heyetine bildirecek. Bildirilen etkinlikler Valilik Genelgesiyle yayınlanacak.

Cumhuriyet Meydanında Demokrasi Nöbeti

15 Temmuz günü Antalya Valiliği himayesinde19 ilçenin merkez camisinde şehitler için Mevlid-i Şerif'ler okunacak. Saat 11.00'da şehitlik ziyaret edilecek. Saat: 19.00'da Varyant'tan başlayıp Konyaaltı Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bir anma yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek anma etkinlikleriyle Demokrasi Nöbeti tutulacak. Hafta boyu düzenlenecek birçok etkinlikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Antalya'da anılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA