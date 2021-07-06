15 Temmuz'un yıldönümüne özel okçuluk yarışması düzenlendi
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15 Temmuz'un yıldönümüne özel okçuluk yarışması düzenlendi

15 Temmuz'un yıldönümüne özel okçuluk yarışması düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 5. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği okçuluk yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 5. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği okçuluk yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve makaralı yay ile yapılan yarışmalar sonucunda büyük erkekler kategorisinde Eren Koyuncu birinci, Mehmet Borozan ikinci ve Semih Sinan üçüncü oldu. Gençler kategorisinde ise erkeklerde Kerem Sümürken birinci, Rıdvan Oğuz ikinci ve Fatih Ün üçüncü olurken bayanlarda da Miray Ülgü birinci, İftar Ülgü ikinci oldu. Yıldız erkekler kategorisinde de Lütfi Doğruver birinci, Ramazan Koç ikinci ve Gazi Can Akbulut üçüncü oldu. Büyük erkekler klasik yay yarışmalarında da Sinan Fayar birinci, Hulusi Altıntop ikinci oldu. Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. İl Müdür Vekili Mustafa Asan dereceye giren sporcuları tebrik ederek, madalyalarını takdim etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü spor etkinlikleri Karate, Eskrim, 3x3 Basketbol turnuvaları, Bisiklet Turu ve Masa Tenisi etkinlikleriyle devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

15 Temmuz'un yıldönümüne özel okçuluk yarışması düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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