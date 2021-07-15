15 Temmuz'un yıldönümünde şehitler anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki şehitliklerde gerçekleştirilen anma programına, Samsun Valisi Doç. Dr.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki şehitliklerde gerçekleştirilen anma programına, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Kıdemli Albay İbrahim Camcı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Sg. Albay Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlerin mezarı başında İl Müftüsü Seyfullah Çakır Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitler için dualar edildi. Daha sonra protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıp, yakınları ile konuştu. Duygusal anların yaşandığı anma programında, "Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ülkemiz siyasi tarihi içerisinde birçok darbeye şahitlik etmiş, ancak böylesi bir hainlikle karşılaşmamıştır. O gece milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine çocuk, genç, yaşlı ellerinde bayraklarla Türkiye'nin önünde hiçbir engel tanımadan yoluna devam edeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Topyekun bir milletin tamamına, geleceğine, geçmişine, medeniyetine büyük bir ihanete muhatap oldu ülkemiz. Kendi içimizden, değerlerimizi, inançlarımızı maske edinip, o görüntü adı altında çok haince bir saldırı yapıldı. Vatanın kendi silahlı kuvvetleri ile kendi topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla kendi vatan evlatlarının üzerine bomba yağdıran bir zihniyetti bu. Milletimizin kahramanlığı, duyarlılığı, hassasiyeti, vatan evlatlarının karşı çıkmasıyla birlikte püskürtüldü. Allah hepimizi korudu. 15 Temmuz'da şehit olan tüm insanlarımıza Allah rahmet eylesin. Allah bu günleri bir daha göstermesin" dedi.

Kaynak: Habermetre