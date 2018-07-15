15 Temmuz'un yıl dönümünde vatandaşlar şehitlikte dua etti

Sabahın erken saatlerinde ziyaret ettiler

İSTANBUL - Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ne vatandaşlar sabah erken saatlerinden itibaren gelerek dualar etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların 14'ünün cenazesi Edirnekapı'da kurulan 15 Temmuz şehitliğinde bulunuyor. Sabah erken saatlerden itibaren şehitlerin yakınları ve vatandaşlar şehitliğe gelerek dua etti. Öte yandan gün içerisinde yapılması planlanan programlar çerçevesinde hazırlıklarda son aşamasına geldi.

Şehitliğe dua için gelen Murat Özdemir isimli bir vatandaş, gece çalıştığını iş çıkışı da şehitliğe dua için geldiğini ifade ederek," Gece çalışan bir insanım gündüz çıktım. Sanki birisi bana gel diyordu buraya. Kendimi tutamadım direkt geldim buraya ve dua ettim. Çünkü içim el vermiyor. Bizim için savaşan insanlar kendi toprakları için kendi namusu için bayrak için savaşan insanlar. Vatan uğruna her şeyi yapan insanlar" dedi.