15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçilerle dolup taştı (2)

11 ŞEHİDİN KABRİNDEKİ TOPRAK, HALİSDEMİR'İN MEZARINA DÖKÜLDÜŞehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini ziyaret eden Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ve Çankırı'da defnedilen 11...