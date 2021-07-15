15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçilerle dolup taştı (2)
11 ŞEHİDİN KABRİNDEKİ TOPRAK, HALİSDEMİR'İN MEZARINA DÖKÜLDÜŞehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini ziyaret eden Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ve Çankırı'da defnedilen 11...
11 ŞEHİDİN KABRİNDEKİ TOPRAK, HALİSDEMİR'İN MEZARINA DÖKÜLDÜ
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini ziyaret eden Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ve Çankırı'da defnedilen 11 şehidin kabirlerinden alınan toprağı yanlarında getirerek, şehit Halisdemir'in mezarına döktü. Kulübün Başkanı Engin Çimen, 453 kilometrelik yolu bisikletle geldiklerini ve yolculuklarının 4 gün sürdüğünü söyledi. Tüm şehitler için dua ettiklerini kaydeden Çimen, şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Ali KADI/NİĞDE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı