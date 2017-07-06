15 Temmuz'un Yıl Dönümünde Meydanlarda Olacağız"

Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Başkanı Rasim Erdoğmuş, "Geçen yıl yaşanan menfur saldırıda demokrasimiz için hep birlikte meydanlara çıktık. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, milletimizin desteği ve Rabbimizin de yardımı ile ülkemiz üzerinde oynanan hain planı bozduk. 15 Temmuz'un yıl dönümünde de tüm üyelerimizle aynı ruhla meydanlarda olacağız." dedi.



Erdoğmuş, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılında demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için 81 ilde yapılacak etkinliklerde, ÖNSİAD üyeleriyle birlikte yer alacaklarını bildirdi.



15 Temmuz'da yaşanan hain saldırıda, ÖNSİAD üyelerinin de vatanı korumak için halkla birlikte sokaklara çıktığını belirten Erdoğmuş, "Geçen yıl yaşanan menfur saldırıda demokrasimiz için hep birlikte meydanlara çıktık. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, milletimizin desteği ve Rabbimizin de yardımıyla ülkemiz üzerinde oynanan hain planı bozduk. 15 Temmuz'un yıl dönümünde de tüm üyelerimizle aynı ruhla meydanlarda olacağız. Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz'daki anma etkinliklerinde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Milli birliğimizi bozmaya çalışan hainlere karşı tüm halkımızla birlikte meydanlarda olacağız." ifadelerini kullandı.



Erdoğmuş, ÖNSİAD'ın ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen yüzlerce kişiden oluşan bir aile olduğunu belirterek, Türkiye'nin hainlere karşı ülke olarak güçlü, millet olarak da teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin ilerleyişinin ve büyümesinin durdurulamayacağının altını çizen Erdoğmuş, şunları kaydetti:



"Ülkemizin geleceği aydınlıktır. ÖNSİAD olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Birlik ve beraberliğimizi arttıracağız. Ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütlerine karşı diz çökmeyeceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Biz ecdadımızdan sadece vatan topraklarını değil, medeniyeti de devraldık. Bunun için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm dünyaya yeniden demokrasi dersi vereceğiz. 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet ve tüm gazilere de sağlık ve şifa diliyorum."