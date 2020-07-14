15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilenecek

15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilenecek MKE, 15 Temmuz için tank yaptı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yaptırılan ve 15 Temmuz'un simgesi olan tankın maketi Kırıkkale'deki Şehitlik Anıtı'nda sergileneceği bildirildi.

14.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:38

15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilenecek

MKE, 15 Temmuz için tank yaptı

KIRIKKALE - Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yaptırılan ve 15 Temmuz'un simgesi olan tankın maketi Kırıkkale'deki Şehitlik Anıtı'nda sergileneceği bildirildi.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Bursa'da yaptırılan ve 15 Temmuz'un simgesi olan tankın maketi, Kırıkkale'deki bir silah fabrikasına getirilerek etrafı çelik zırhla çevrildi. Burada tüm bakım ve onarımları yapılan maket tank, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale Valiliği tarafından projelendirilen Şehitlik Anıtı'nın açılışında sergilenmesi planlanıyor.

"Etrafını zırhla kapattık"

Maket tankla ilgili açıklamalarda bulunan Silah Fabrikası Müdürü Hakan Kadir Gündüz, "Arkamda gördüğünüz tank Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Şehitler Anıtı için Bursa'da yaptırıldı. Bize zırhsız bir şekilde geldi. 15 gündür yaptığımız çalışmalarla etrafını zırhla kapattık. İç kısmına profillerle ağ yaparak ördük. Herkesin emeğiyle bu hale getirdik açılış için hazırız şu anda" dedi.

"Türkiye görecek"

Zırhını çelik örgülerden yaptıklarını ifade eden Gündüz, "Üzerine çıkmak için dayanıklı olsun dedik. Uzun süre paslanmaya karşı dirençli olsun dedik. 20 kişilik bir ekiple çalıştık. Tabii ki destek veren ekiplerde oldu. Plan proje anlamında. Fabrikada çalışan herkesin burada bir emeği var. Herkes burada katkı sunmak istedi. 15 Temmuz Demokrasi Gününde Şehitlik Anıtında sergilenecek. Bugün yükleyip oraya götüreceğiz. Yarın tüm Türkiye görecek inşallah" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilenecek

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı 3. Sayfa
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi Magazin
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ömer Çelik Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Emrah Hande Yener Serdar Ortaç
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Fırat Aydınus Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Antalya
Şu an buradasınız: 15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 13:42:44. #1.15#
title