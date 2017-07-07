15 Temmuz'un Kilit İsmi Mehmet Partigöç Tanık Olarak Dinlendi

DARBE girişimi sırasında sözde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugünkü celsesinde darbe girişiminin kilit isimlerinden Genelkurmay Personel Plan Yönetim Dairesi eski Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç tanık olarak dinlendi. SEGBİS sistemi ile tanıklığına başvurulan Partigöç, sanıklardan eski Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü'ye sıkıyönetim listesini kendsinin vermediğini söyledi.



Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir yerleşkesinde yapılan yargılamanın bugünkü oturumunda ilk olarak, 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Yurtta Sulh Konseyi'nin üyelerinden olduğu iddiasıyla halen Sincan F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Genelkurmay Personel Plan Yönetim Dairesi eski Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün tanık olarak ifadesi alındı. SEGBİS sistemi ile ifadesi alınan Partigöç, sanık Abdülkerim Ünlü'ye sıkıyönetim direktifi ve listeleri kendisinin vermediğini söyledi. İfadesinde Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü ile bir görüşmesi olmadığını ve kendisine herhangi bir belge vermediğini belirten Partigöç şöyle dedi:



"Abdülkerim Ünlü'yü Kara Harp Okulu'ndan devre arkadaşım olması nedeniyle tanıyorum. Ankara'da subay lojmanlarında aynı binada oturuyorduk. Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı'ndaki görevim nedeniyle de Ünlü'yü tanırım. Ünlü ile ben darbe girişiminden önceki gün ve 5- 6 aylık süre zarfında görüşmedim. Telefonla iş icabı görüşmüş olabilirim. Abdülkerim Ünlü'nün ifadelerinde geçen listeleri ben kendisine vermedim. Benim aleyhime baskı yapılarak bir çok beyan alınmıştır. İddianameye konulan isimleri Ünlü'ye kesinlikle ben vermiş değilim."



EMİRLERİ ÜNLÜ'DEN ALDIKLARINI SÖYLEDİLER.



Duruşmada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı görevinde bulunan Tuğgeneral Ali Çardakçı'nın da tanık olarak ifadesi olandı. Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan Çardakçı şunları söyledi:



"Darbe tarihinde Tunceli Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapıyordum.



Sıkıyönetim emri gelince, bana bağlı birlik komutanlarını aradım. Paralel yapının bir darbe girişimi olduğunu açıkladım. Tunceli'nin Pertek ilçe Jandarma Komutanı'nı aradığımda, Tabur Komutanı'nın Savcı, Belediye Başkanı ve Emniyet Amiri'ni Tabur Komutanlığı'na çağırdığını söyledi. Ben de böyle bir emrin kanunsuz olduğunu söyledim. İlçe Jandarma Komutanları'nın orayı terk etmelerini istedim. Hatta Tabur Komutanı'nı telefona vermelerini söyledim. Tabur Komutanı ile görüştüğümde bu kalkışmanın kanunsuz olduğunu söyledim. Tabur Komutanı; Savcı, Belediye Başkanı ve Emniyet Amiri'ni çay içmek için çağırdığnı söyledi. Bölge Komutanı olarak ısrarla benim emirlerimin yerine getirilmesini isterken, ısrarla benim emirlerimi yerine getirmeyeceğini hissettim. Bunlar emirleri Abdulkerim Ünlü'den aldıklarını söylediler. Ben Abdulkerim Ünlü'den emir alamayacaklarını, benden emir alacaklarını söyledim. Abdulkerim Ünlü'yü aradığımda Ankara'dan Elazığ'a geldiğini öğrendim. Kendisine 8'inci Kolordu Komutanlığı'na gitmesini söyledim. Listede Ünlü'nün isminin Sıkıyönetim Komutanı olduğunu gördüğüm için Tunceli Valisi'ni aradım. O gece Pertek- Elazığ arasında çalışan feribotun kullanılmamasını söyledim. Ünlü 15 gün izin istemişti. 8'inci Kolordu Komutanı ile istişare ederek bu izni 10 güne düşürdüm. Çünkü Yenibaş Jandarma Karakolu'nda sıkıntı vardı. Karakola giden erzak ve yakıt konvoyuna saldırı olmuştu. Bu nedenle oğlunun mezuniyet törenine katılıp, bir an önce dönmesini istedim. Oğlunun mezun olduğu gün kendisi ile konuştum. Operasyonun olduğu gün operasyonun başında olması gerektiğini söyledim. Bana 15 Temmuz günü döneceğini söyledi. Bu konuşmamız sözde sıkıyönetim emirlerinin gelmesinden önce olmuştu."



Tanık ifadelerinin ardından duruşmaya ara verildi. - Elazığ