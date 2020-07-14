15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı
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15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı ? BEYOĞLU Belediyesi tarafından Galata Köprüsü üzerinde fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı
14.07.2020 04:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 04:09

15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı
? BEYOĞLU Belediyesi tarafından Galata Köprüsü üzerinde fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşların yoğun ilgisini topladı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin dördüncü yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz 2016 gecesinde çekilen ve akılda kalan fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlara sunuldu. Serginin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Galata Köprüsü üzerinde yer alan sergi, 17 Temmuz'a kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.
'15 TEMMUZ RUHUNU NESİLDEN NESİLE AKTARACAĞIZ'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuşmasında 15 Temmuz iradesinin nesilden nesile aktarılacağını söyledi. Açılan sergide İstiklal Marşımızın gerçeğe döküldüğü fotoğrafların yer aldığını belirten Vali Yerlikaya, '15 Temmuz milletimizin zaferinin dördüncü yıl dönümü. Biz hiçbir zaman 15 Temmuz 2016 akşamı milletimize, devletimize, vatanımıza ve bayrağımıza yapılan ihaneti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Yine aynı gece hiçbir coğrafyanın şahit olmadığı görkemli bir destanı da yaşadık. Milletimizin zaferini yaşadık. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Kıyamete kadar da nesilden nesile aktaracağız. 15 Temmuz İstiklal sergisiyle bizim İstiklal Şairimizin, İstiklal Marşımızın bütün mısralarının kelime kelime döküldüğü fotoğrafları bugün görüyoruz. Her bir fotoğrafın karşısında saatlerce dursak onunla ilgili sayfalarca yazılar yazsak bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dilin tükendiği, sözün bittiği yer olur' diye konuştu.
'BU SİZİN KÖPRÜNÜZ, GELİN LARI GÖRÜN'
Sergideki fotoğrafları tüm İstanbulluların görmesi gerektiğini söyleyen Vali Yerlikaya, 'Bugün en güzel örneklerden birini Beyoğlu Belediye Başkanımız, bu güzel fotoğraflarla tarihe tanıklık eden, geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer babında bu fotoğrafları İstanbullu hemşerilerimize sunuyor. Buradan sizler aracılığıyla bütün İstanbullu hemşerilerimizi davet ediyoruz. Bu köprü sizin köprünüz, gelin geçin ve bu fotoğrafları görün. Şehit ve gazilerimizi o irade beyanımızı, duruşumuzu tekrardan hatırlayalım ve yad edelim' dedi.
'HER TA FEDAKARLIĞIN I VAR'
Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, her fotoğrafta fedakarlığın yer aldığını söyledi. Sergiyi gezen vatandaşların yeniden mücadele ruhuna bürünmesi gerektiğini belirten Başkan Yıldız, 'Ayasofya'nın açılmasının heyecanını yaşadığımız bugünlerde, bu sergiyi açmak bizleri mutlu etmiştir. 15 Temmuz bir destanın adıdır. Bu milletin vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktığı gündür. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ölümüne ölümüne' demek suretiyle halkıyla meydanlarda buluştuğu gündür. Malazgit, Çanakkale, İstanbul Fetih ve 15 Temmuz'da var olan ruhların bu topraklarda ilelebet var olduğunu bu fotoğraflar anlatıyorlar. Her bir fotoğrafta fedakarlığın fotoğrafı var. 'Korkma' diye başlayan Mehmet Akif'in ifadesiyle mücadelenin 'Sönmeden yurdumuzun üstünde tütecek en son ocağa kadar var olacak olan mücadelenin hikayesi anlatılıyor. Dilerim ki buradan geçen insanlarımız bu ruhu yeniden kuşansınlar diyorum. Allah bize tekrar o acı günleri yaşatmasın' ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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