15 Temmuz'un 5. Yıldönümünde Şehitlerimiz, Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı
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15 Temmuz'un 5. Yıldönümünde Şehitlerimiz, Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı

15 Temmuz'un 5. Yıldönümünde Şehitlerimiz, Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı
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Muğla Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında Muğla il merkezinde bulunan Şehir Yeni Mezarlığı Şehitliği ve Şehir Eski Mezarlığı Şehitliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında Muğla il merkezinde bulunan Şehir Yeni Mezarlığı Şehitliği ve Şehir Eski Mezarlığı Şehitliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe teşebbüsünün bertaraf edilişinin 5. yıl dönümünde Şehitliklerde düzenlenen anma programlarında şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, protokol üyeleri, Şehit aileleri, Gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programında Şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Vali Orhan Tavlı, "15 Temmuz 2016 tarihinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. " dedi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri, Menteşe ilçesi Şeyh Camiinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Programda Programda Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. 15 Temmuz Şehitlerimiz ve tüm Şehitlerimiz için dua edildi.

Kaynak: Habermetre

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