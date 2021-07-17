15 Temmuz'un 5.yıl dönümü Marmaris'te anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 5.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Marmaris'te tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 5.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Marmaris'te tören düzenlendi. Düzenlenen törende Türk Bayrağı şöleni yaşandı, yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarını salladı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin sembol noktalarından olan Marmaris'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz saat 20.00'de Atatürk Meydanı'nda Muğla valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İl ve ilçe protokolü ile vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile bir araya geldi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum botları denizde Türk Bayrağı açarak bekledi. Sahil güvenlik gemisinin üzerine ışıkla Türkiye geçilmez yazısı yansıtıldı.

Darbecilerle çıkan çatışmada şehit olan polis memurlarından Nedip Cengiz Eker'in annesi Bahar Güzel Eker ve babası Nihat Eker programa katıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz şiiri okundu, dua edildi. 15 Temmuz gününe dair sinevizyon gösterisi izlendi.

Tören konuşmaların ardından şiirler okunması ve mehter takımı gösteri si ile devam etti. Gösterinin ardından sela okunması ile tören son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı