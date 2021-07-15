15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı
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15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı

15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'da kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'da kabirleri başında anıldı. 

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında, Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programında, dualar edilmesinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.  Ziyarete gelen şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da şehitler için dualar etti. 

"ŞEHİTLİK MERTEBESİNİ KİMSE KOLAYCA KAZANAMAZ, GURURLUYUM" 

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan babası İhsan Yavuz'un kabrini ziyarete gelen Buse Yavuz, "Gururluyum. Şehitlik mertebesini kimse kolayca kazanamaz. Benim için gurur verici ama bir yandan da üzücü. O gün Sakarya'ya gittik. Babam çalıştığı için bizimle gelememişti. Dışarıdan sesler geliyordu. Başta ne olduğunu anlamamıştık. Babamı çok aradık. 'Ben gidiyorum' dedi. Annem gitmemesini söyledi. Bir telefon geldi ve yaralandığını söylediler. İstanbul'a döndüğümüzde vefat etmişti" dedi. 

- İstanbul
15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Edirnekapı'da şehitler mezarları başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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