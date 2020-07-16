15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı...

15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı doldurdu Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: 15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım 15 Temmuz'un yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı gerçekleştirildi.

16.07.2020 01:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:58

15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı doldurdu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: 15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım

İSTANBUL - 15 Temmuz'un yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım" dedi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4'üncü yılında 15 Temmuz şehitlerini anmak, gazileri onurlandırmak, birlik ve beraberlik duygularını taze tutmak için tüm yurtta olduğu gibi Eyüpsultan'da da anma programı düzenlendi. Eyüpsultan Meydanında gerçekleştirilen programa Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı şehitler için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Mevlid-i Şerif'in ardından dualar edildi, meydandaki yüzlerce kişi hep bir ağızdan "Amin" dedi. Program mehter takımının sahne almasıyla devam etti. Mehteranların gösterisine vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Mehter takımının gösterisinin ardından sahneye çıkan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde o günkü birlik ve beraberliğin hala devam ettiğini söyleyerek, "15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım" dedi.

"15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım"

4 yıl önce yaşanan darbe girişiminin basit bir olay olmadığını ve her sene hatırlanması gerektiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "15 Temmuz tıpkı 4 sene önceki haşmetiyle bugün de sokaklarda devam ediyor. Pandemiden ötürü yoğunluk oluşmaması için çok fazla duyuru yapmamıştık ama Maşallah çok yoğun bir kalabalık, ilgi var. Gençlerimiz, hanımefendilerimiz, herkes bugün burada meydanı doldurdular. Bu işin ruhunun yaşaması lazım, demek ki bu iş devam edecek. Çünkü atlatılan badire basit bir badire değil. Bu yüzden bundan sonraki süreçte böyle şeyler olmaması için vatandaşımızın duyarlı olması anlamında 15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım" dedi.

"Bu milleti, devleti hiçbir zaman başkalarına teslim etmeyeceğiz"

O gece yaşadıklarını anlatan 15 Temmuz gazisi Bayram Ceylan, "O gece Saraçhane'de çok acı bir çatışma vardı. Biz de o çatışmanın içine girdik ve ben orada vuruldum. Sırtından, ciğerinden, bacaklarından vurulmuş bir sürü arkadaşlarımız vardı. Şehzadebaşı Camii'nin üzerinde bir keskin nişancı vardı, her yere ateş ediyordu. Ambulans falan yardıma gelemiyordu. Bir de büyükşehir belediye binasının içinden biri ateş ediyordu. Ben de orada sağ kolumdan vuruldum. Vatan millet var olsun. Mevla'm Türk milletine bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ama böyle bir şey tekrar olursa, Allah'ın izniyle yine sokağa çıkarız. Bu milleti, devleti hiçbir zaman başkalarına teslim etmeyeceğiz. Allah, milletimize ve devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

"Sağlığımızı kaybettik ama Allah'ımıza şükürler olsun bayrağımız yerinde"

Eyüpsultan Meydanında yapılan programa katılan Ergin Yapıcı isimli bir başka 15 Temmuz gazisi ise, "15 Temmuz gecesi Harbiye'deki TRT binasında vuruldum. Şimdi aynı şey olsa yine bu vatan bu bayrak için kanımın son damlasına kadar vermeye hazırım. Sağlığımızı kaybettik ama Allah'ımıza şükürler olsun bayrağımız yerinde, vatanımızı ve milletimizi kaybetmedik" ifadelerini kullandı.

"Bugün demokrasimizin var olduğu bir gün"

Gazileri ve şehit yakınlarını programda yalnız bırakmayan İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Sulu, "Bugün çok önemli bir gün. Bugün demokrasimizin var olduğu bir gün. Bugün, topraklarımızın bölünmeyeceğini, halkımızın el ele olduğunu gösterdiği bir gün. El ele verdik ve hainlere topraklarımızı, ülkemizi hiçbir zaman böldürmedik. Şehitlerimize çok teşekkür ediyorum, şehitlerimizin ruhları şad olsun. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak her zaman gazilerimizin yanındayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı Güncel
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu Magazin
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı Ekonomi
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Demet Akalın Aybüke Pusat
Spor Falcao Cüneyt Çakır Gökhan Gönül İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 02:16:33. #1.15#
title