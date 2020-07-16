15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı...
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15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı...

15 Temmuz'un yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi, yüzlerce kişi meydanı...
16.07.2020 00:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:23

15 Temmuz'un yıl dönümünde Eyüpsultan'da anma programı gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım" dedi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4'üncü yılında 15 Temmuz şehitlerini anmak, gazileri onurlandırmak, birlik ve beraberlik duygularını taze tutmak için tüm yurtta olduğu gibi Eyüpsultan'da da anma programı düzenlendi. Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı şehitler için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Mevlid-i Şerif'in ardından dualar edildi, meydandaki yüzlerce kişi hep bir ağızdan "Amin" dedi. Program mehter takımının sahne almasıyla devam etti. Mehteranların gösterisine vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Mehter takımının gösterisinin ardından sahneye çıkan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde o günkü birlik ve beraberliğin hala devam ettiğini söyleyerek, "15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım" dedi.

"15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım"

4 yıl önce yaşanan darbe girişiminin basit bir olay olmadığını ve her sene hatırlanması gerektiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "15 Temmuz tıpkı 4 sene önceki haşmetiyle bugün de sokaklarda devam ediyor. Pandemiden ötürü yoğunluk oluşmaması için çok fazla duyuru yapmamıştık ama maşallah çok yoğun bir kalabalık, ilgi var. Gençlerimiz, hanımefendilerimiz, herkes bugün burada meydanı doldurdular. Bu işin ruhunun yaşaması lazım, demek ki bu iş devam edecek. Çünkü atlatılan badire basit bir badire değil. Bu yüzden bundan sonraki süreçte böyle şeyler olmaması için vatandaşımızın duyarlı olması anlamında 15 Temmuz'u her yıl dönümünde anmamız lazım" dedi.

"Bu milleti, devleti hiçbir zaman başkalarına teslim etmeyeceğiz"

O gece yaşadıklarını anlatan 15 Temmuz gazisi Bayram Ceylan, "O gece Saraçhane'de çok acı bir çatışma vardı. Biz de o çatışmanın içine girdik ve ben orada vuruldum. Sırtından, ciğerinden, bacaklarından vurulmuş bir sürü arkadaşlarımız vardı. Şehzadebaşı Camii'nin üzerinde bir keskin nişancı vardı, her yere ateş ediyordu. Ambulans falan yardıma gelemiyordu. Bir de Büyükşehir Belediye binasının içinden biri ateş ediyordu. Ben de orada sağ kolumdan vuruldum. Vatan millet var olsun. Mevlam Türk milletine bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ama böyle bir şey tekrar olursa, Allah'ın izniyle yine sokağa çıkarız. Bu milleti, devleti hiçbir zaman başkalarına teslim etmeyeceğiz. Allah, milletimize ve devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

"Sağlığımızı kaybettik ama Allah'ımıza şükürler olsun bayrağımız yerinde"

Eyüpsultan Meydanı'nda yapılan programa katılan Ergin Yapıcı isimli bir başka 15 Temmuz gazisi ise, "15 Temmuz gecesi Harbiye'deki TRT binasında vuruldum. Şimdi aynı şey olsa yine bu vatan bu bayrak için kanımın son damlasına kadar vermeye hazırım. Sağlığımızı kaybettik ama Allah'ımıza şükürler olsun bayrağımız yerinde, vatanımızı ve milletimizi kaybetmedik" ifadelerini kullandı.

"Bugün demokrasimizin var olduğu bir gün"

Gazileri ve şehit yakınlarını programda yalnız bırakmayan İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Sulu, "Bugün çok önemli bir gün. Bugün demokrasimizin var olduğu bir gün. Bugün, topraklarımızın bölünmeyeceğini, halkımızın el ele olduğunu gösterdiği bir gün. El ele verdik ve hainlere topraklarımızı, ülkemizi hiçbir zaman böldürmedik. Şehitlerimize çok teşekkür ediyorum, şehitlerimizin ruhları şad olsun. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak her zaman gazilerimizin yanındayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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