15 Temmuz'un 2. Yıl Dönümü Hani'de Düzenlenen Çeşitli Etkinliklerle Anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde de çeşitli etkinlikler yapıldı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, önce 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaşar'ın evine ziyaret gerçekleştirdi. Saat 19: 00'da başlayan etkinlikler kapsamında Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler Aynkebir Meydanında buluşarak 15 Temmuz Şehitler Meydanına doğru milli birlik yürüyüşü gerçekleştirdi. Milli birlik yürüyüşünün ardından kalabalık 15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan platform önünde toplandı. 15 Temmuz şehitlerinin manevi huzurunda saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından dualar okundu. Hani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, platformda ilçe halkına seslendi. Yazıcı, "Milletimiz, hain darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara inerek darbeci hainlere eşi benzeri görülmemiş kahramanlık mücadelesiyle haddini bildirerek bertaraf etmiş ve tarihimize altın harflerle neşredilecek büyük bir kahramanlık destanı daha yazmışlardır. Milletimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla vatanımızı ve geleceğimizi alçak FETÖ hainlerine ve işbirlikçilerine karşı müdafaa ederek iradesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz ülkemizin geleceğidir ve bu tarihi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı, bayrağı ve milleti uğruna canlarını seve seve feda eden başta kahraman 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor acil şifalar ve hayırlı ömürler diliyorum. Vatanına, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan milletimize, bu mücadeleye destek olan tüm vatandaşlarımıza ve ilçemizde de 15 Temmuz'da asil bir duruş sergileyerek demokrasi nöbetlerine katılarak vatanına ve millet iradesine sahip çıkan ve bugünde bir arada olan tüm Hani halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR