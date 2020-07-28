"15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu"nda ödül kazanan takımlar belli oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Birlikten Kuvvet Doğar" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu'nda aplikasyon ve infografi alanında ödül kazanan takımlar belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Birlikten Kuvvet Doğar" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu'nda aplikasyon ve infografi alanında ödül kazanan takımlar belli oldu.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 13-19 Temmuz'da çevrimiçi gerçekleştirilen Hekaton'a, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İsrail, İtalya ve Polonya'nın da bulunduğu 42 takımın başvurusuyla başladığı anımsatıldı.
Takımların 15 Temmuz'da canlı olarak gerçekleştirdikleri sunumların ardından 15 takımın yarı finale kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Final sunumlarının ardından aplikasyon kategorisinde Maltepe Üniversitesinden Phoenix takımı, sosyal medya üzerinden yapay zeka, veri madenciliği ve sosyoloji bilimini birleştiren 'Toplumsal Olaylarda Psikolojik Analiz Sistemi' projesi ile birinci oldu.
İnfografi kategorisinin kazananı ise HTS tabanlı darbeci teşhis sistemi, sosyal medya manipülasyon alarmı, yedeklemeli kamu haberleşme altyapısı ve akıllı şehircilik uygulamalarına anons sistemlerinin entegrasyonunu içeren 'Proaktif Darbe Önleyici' projesiyle Erciyes Teknopark oldu.
Aplikasyon alanında birinci olan Phoenix takımı 15 bin avro, infografik alanında birinci olan Erciyes Teknopark ise 2 bin avro ödül kazandı."
15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu'nda finalist takımlar şunlar oldu:
"Yüzde 98,2 Computer Engineers/ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Alfabee-Bauntek/ Balıkesir Üniversitesi Teknokent
Atölye/ Netaş-Karabük Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Boğaziçi Siber/ Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri
DAVET/ Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK
Erciyes Teknopark
HMKÜ&TEKNOPARK/ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi & Teknopark
Kesintisiz Demokrasi/ Dokuz Eylül Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi
normSight Siber Güvenlik Teknolojileri Teknokent
OMÜ Konsey/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Phoenix/ Maltepe Üniversitesi
Tohum/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Emeklisi Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
VTIS-Y/ Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent"
Kaynak: AA