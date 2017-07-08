15 Temmuz'u Unutturmamak İçin 7 Otobüsle Türkiye'yi Gezecekler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları unutturmamak amacıyla Manisa'da kurulan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin (MİDDER) üyeleri, 7 otobüsle Türkiye'nin 7 bölgesini gezerek, meydanlarda tutulacak "demokrasi nöbetleri"nde halka 15 Temmuz direnişini anlatmaya hazırlanıyor.



Otobüslere kurulan özel ses ve görüntü sistemiyle darbe girişimi, darbeye karşı duran halkın sergilediği kahramanlık ve o gece yaşananların önemli anları görsel materyaller eşliğinde sunulacak, marşlar çalınacak.



Otobüsler, FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkı meydanlara çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in posterleriyle süslenecek.



"15 Temmuz'u unutturmayacağız"



MİDDER Kurucu Genel Başkanı Serhat Çağ, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için mücadele ettiklerini söyledi.



Darbenin birinci yılı nedeniyle hazırladıkları 7 otobüs ile Türkiye'nin dört bir yanında milli iradenin 15 Temmuz'da verdiği dersi, önemli anları ve öne çıkan kişileriyle anlatacaklarını belirten Çağ, il il dolaşıp 15 Temmuz anma programları düzenleyeceklerini kaydetti.



Gidilen yerlerde 15 Temmuz'u hatırlatan hediyeler ve objeler dağıtılacağını aktaran Çağ, akşamları da o ilin yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımlarıyla miting havasında programlar düzenleneceğini ifade etti.



Kurtuluş Savaşı ikinci kez kazanıldı



15 Temmuz gecesinin unutulmaması gereken ikinci bir Kurtuluş Savaşı olduğunu vurgulayan Çağ, FETÖ'nün dış güçlerin desteğiyle ülkeyi işgal etme girişimine yeltendiğine işaret etti.



15 Temmuz gecesinde milletin iradesinin yeni bir tarih yazdığını dile getiren Çağ, şunları aktardı:



"Milletin milli iradesine sahip çıkması artık yüzyıllarca konuşulacak bir tarih haline geldi. Nasıl ki Çanakkale'de Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü, yediden yetmişe tüm milletler orada kanını dökerek, şehadet mertebesine ulaşarak mücadele ettiyse, 15 Temmuz gecesinde de biz bu ruhu sokaklarımızda, meydanlarımızda gördük. Orada da Kürt'ü, Laz'ı, Roman'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü vardı. Yediden yetmişe genciyle, yaşlısıyla, büyüğüyle, küçüğüyle tüm insanlarımız meydanlardaydı ve iradesine sahip çıktı. Biz de bu mücadelenin unutulmaması için her yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle yurt genelinde kutlamalar yapacak ve vatandaşlarımızı aydınlatacağız."



Çağ, otobüslerin pazartesi gününden itibaren yurt genelinde farklı bölgelere hareket edeceğini sözlerine ekledi.