15 Temmuz'u Unutmayacağız ve Unutturmayacağız!

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 5. yılında da unutulmadı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 5. yılında da unutulmadı. Yurdumuzun dört bir köşesinde düzenlenen etkinliklere tüm dünyaya bir kez daha gösterildi milli irade konusundaki hassasiyetimiz. Biz de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz.

Şehitlerimizin ruhu şad, milletimiz var olsun.

Kaynak: Habermetre