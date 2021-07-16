15 Temmuz'u Unutmayacağız ve Unutturmayacağız!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz'u Unutmayacağız ve Unutturmayacağız!

15 Temmuz'u Unutmayacağız ve Unutturmayacağız!
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 5. yılında da unutulmadı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 5. yılında da unutulmadı. Yurdumuzun dört bir köşesinde düzenlenen etkinliklere tüm dünyaya bir kez daha gösterildi milli irade konusundaki hassasiyetimiz. Biz de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz.

Şehitlerimizin ruhu şad, milletimiz var olsun.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Balotelli Mustafa Er Metin Oktay Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz'u Unutmayacağız ve Unutturmayacağız! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:22:59. #1.15#

title