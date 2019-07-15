15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız

Daha sonra İshakpaşa Camisinde mevlit okutulup ikramlar yapıldı. Milletin zaferiyle son bulan hain kalkışmanın yıl dönümü, gün boyu farklı etkinliklerle sürecek.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe kalkışmasına karşı vatanını savunmak için sokaklara dökülen Türk Milleti, o gece gösterdiği kahramanlık ve 29 gece süren Demokrasi Nöbetlerinde dünyaya birlik ve beraberlik dersi verdi. 15 Temmuz'da yazılan destanın 3. Yıldönümünde, tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Bayramı kapsamında etkinlikler bugün start aldı.

GARNİZON ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz anma etkinlikleri, 12.00'da GARNİZON Şehitliği ziyareti ile başladı. Kaymakam Ali Akçe ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte ilçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği şehitlik ziyaretinde, Gaziler Derneği üyeleri de hazır bulundu. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyareti, ardından dualarla devam etti.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT OKUNDU

Şehitlik ziyareti sonrası 12.30'da İshakpaşa Camisinde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz adına mevlit programı düzenlendi. Öğle namazına kadar süren mevlidin ardından, öğlen namazı çıkışı vatandaşlara lokma ikramı gerçekleştirildi.

"BU MİLLETE, BU ÜLKEYE, BU BAYRAĞA SALDIRANLARIN HİÇBİR ZAMAN BAŞARILI OLAMAYACAĞI AŞİKARDIR"

Yapılan programlara ve 15 Temmuz'a ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu bilinci arttırmak, yeni nesillere bir daha tekrarının yaşanmaması adına bu idrakı yerleştirebilmek adına ülke genelinde tüm şehirlerde bir dizi programlar icra ediliyor. Biz de Kaymakamlığımızın önderliğinde Belediyemizin düzenlemiş olduğu programlarla gün boyunca bugünün ruhuna uygun programlarda bir araya geleceğiz. Burada gördüğünüz gibi Kuran-ı Kerim tilaveti ve Garnizon Şehitliğimizde şehitlerimizi ziyaret ederek programlarımızı başlattık. Akşam da yine ilçe halkımızla yürüyüş gerçekleştirerek, sonrasında da bir dizi farkındalık programlarıyla devam edecek. Burada önemli olan ve kavranması gereken husus; bu millete, bu ülkeye, bu bayrağa saldıranların hiçbir zaman başarılı olamayacağı aşikardır. Toplumumuz farklı renklerden, görüşlerden, düşüncelerden oluşan bir toplum olsa da; söz konusu olan vatan, millet ve bayrak olduğunda hiç kimsenin bunun önünde duramayacağını, söz konusu her şeyin teferruat olacağını 15 Temmuz'da da, öncesinde de göstermiştir. Ben bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Beraberinde gazilerimize rabbimden sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Bir daha yaşanmaması için de her zaman diri ve uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Bizim ihtiyacımız olan bir ve beraber olmaktır. Bunun dışında gerisi teferruattır. Tüm ilçe halkımızı da programlarımıza davet ediyorum. Bu programlara hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

PROGRAMLAR GECE YARISINA KADAR DEVAM EDECEK

15 Temmuz anma etkinlikleri gün boyu devam edecekken, gece yarısına kadar sürecek programlarla hainlerin karanlığa boğduğu 15 Temmuz'un milletin tek yumruk olmasıyla aydınlığa dönüşü hafızalarda tazelenerek gelecek nesillere aktarılacak. 19.50'de Heykel önünden yapılacak demokrasi ve milli irade yürüyüşü sonrası belediye meydanında gece yarısına kadar programlar devam edecek.

Kaynak: Bültenler