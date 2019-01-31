15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

15 Temmuz FETÖ darbe girişimini önceden yazanlardan, eski Pentagon yetkilisi Neo-Con yazar Michael Rubin yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir yazı kaleme aldı. Michael Rubin, Erdoğan'ı iktidardan indirmeyi savunan yazısında skandal ifadeler kullandı.

Michael Rubin, washingtonexaminer.com internet sitesinde, "Erdoğan'ın Türkiye'deki geleceği hiç de parlak görünmüyor" başlıklı yazısında, Türkiye'nin özgür bir ülke olmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminin doğasının artık tartışılır olmadığını iddia etti.

TUTUKLU GAZETECİLER

Rubin, ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" arasına alınmasına değindi. Rubin ardından, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye'yi "dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi" şeklindeki iddialarına dikkat çekti.

Michael Rubin

ERDOĞAN'I DİKTATÖR OLARAK TANIMLADI

Eski Pentagon yetkilisi Rubin, "Diktatörler ilk bakışta iktidarlarında güvende olduklarını düşünebilir. Fakat demokratlar her gün meşru görev sürelerine ve meşruiyete güvenle uyanırken; diktatörler her gün bugün son günleri olabilir diye uyanmalı. Hiçbiri sonunun kalp kriziyle geleceğini beklemez. Suikast veya bir darbe, bunların geleceğini tahmin edebilirler" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandı.

"SADECE DÖRT İHTİMAL VAR"

Rubin yazısının devamında, "Erdoğan'a dönecek olursak, ilk liderliğinden 15 yıl sonra iktidarının gücüyle güvende görünüyor, oysa yalnızca bir defa çoğunluk oyunu aldı ve bunu da muhtemelen kendi atadığı destekçilerinin saydığı oylarla başardı" dedi.

Tehdit dili Rubin yazısının devamında ise "Erdoğan'ın iktidarı nasıl sona erebilir? Sadece dört ihtimal var" deyip ihtimalleri sıraladı.

"DEVLET CENAZE TÖRENİ"

Rubin, Erdoğan'ın devlet cenaze töreniyle iktidardan inebileceğini, iktidarı süresince milyarlarca dolarlık servete kavuştuğunu ve belki de Erdoğan'ın iktidarda kalmasının en büyük sebebinin aile mirasını garantiye almak olduğunu ileri sürdü.

Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'yi güce erişmek için bir araç olarak kullandığını Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ü bu uğurda harcadığını öne sürdü. Ayrıca, Erdoğan'ın aile üyelerini milyarlarca doları yönetecek şekilde görevlendirdiğini iddia etti.

"SÜRGÜN"

Rubin, ikinci ihtimal olarak, Erdoğan iktidarının Erdoğan'ın sürgün edilmesiyle bitebileceğini ileri sürdü.

Türkiye'nin bir düdüklü tencereye benzediğini; her tutuklama, ekonomik kriz ve baskıyla halkın patlamasının yaklaştığını dile getiren Neo Con yazar Rubin, "Erdoğan Mısır'da seçilen ilk Müslüman Kardeşler'den olan cumhurbaşkanı Muhammet Mursi'yi seviyor fakat gerçek hikayeyi görmezden geliyor. O zamanlar Mısır'da kutuplaşmalar arttı. Mursi halkın desteğini kaybetti. Sisi iktidarı ele geçirmedi, Mursi ilk önce halkın desteğini kaybetti" diye belirtti. Rubin sözlerine şöyle devam etti: "Türk halkı ayaklanırsa Erdoğan ne yapacak? En iyi seçenek sürgüne gitmesi olabilir. Ugandalı diktatör İdi Amin sürgünü seçti. Eski Tunuslu diktatör Zine El Abidine Ben Ali de öyle… Erdoğan'ın Müslüman Kardeşlerin yanında olması Suudi Arabistan'ı bir seçenek olmaktan çıkarıyor, Rusya da iyi bir seçenek değil. Vladimir Putin'e göre Erdoğan yararlı fakat nihayetinde Batı'yı kızdırmak için kullandığı bir oyuncak. Erdoğan işe yaramaz bir hale geldiğinde Putin Erdoğan'ı bir kedinin fareyi bir köşeye attığı gibi atacak. Venezuela'da Maduro hükümeti çok uzun sürmeyebilir. Eğer önseziye sahipse Erdoğan, uluslararası toplumdaki düşmanları tarafından banka hesaplarını dondurulmadan önce gayrimenkul satın alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

"HAPİS"

Rubin üçüncü seçenek olarak Erdoğan'ın iktidardan hapis cezasıyla inebileceğini iddia etti. Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic'in hapishanede öldüğünü söyleyen Rubin, Saddam Hüseyin'in Dubai'deki lüks sürgün teklifini reddettiğini ve sarayında bir gün daha kaldığını ardından son yıllarını asılana kadar hapishanede geçirdiğini belirtti. Ayrıca Hüsnü Mübarek'in de hapis hayatı yaşadığını ifade etti.

Rubin sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer halkın öfkesi patlak verirse ve rejim değişikliği Türkiye'ye gelirse Erdoğan savcılar tarafından suçları ortaya çıkarılıp yargılanabilir. Yolsuzluk dosyaları bekliyor. Devasa servetinin yasal bir dayanağı yok. AK Parti'liler Erdoğan'ın yabancı bankalardaki hesaplarına tanıklık etti. Cizre, Nusaybin, Sur ve Şırnak'ta yaptıkları muhtemelen suç teşkil ediyor. Kısacası Erdoğan, kendini yıllarca hapishanede bulabilir."

"İNFAZ"

Rubin son olarak, Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, iktidarın Erdoğan'ın infaz edilerek son bulabileceği iddiasında bulundu. Rubin sözlerine "Erdoğan ne hapse atılan ilk Türk devlet adamı olacak ne de idam edilen ilk Türk lider olacak" diye başladı. İdam edilen Adnan Menderes'i örnek veren Rubin, Mendres'in anayasaya aykırı davranmakla yargılanmasına değindi. "Menderes davasında ne darbe ne de infaz haklıydı" diyen eski Pentagon yetkilisi Rubin şu ifadelerde bulundu: "Menderes masumken Erdoğan birçok durumda suçludur. Menderes suçsuzken, diğer tarafta yolsuzluk, savaş suçu, etnik temizlik, terör destekçiliğine dair birçok emsal vardır. Bu Erdoğan'ın infaz edilmesini mantıklı yapmıyor tabii. Erdoğan'ı infaz etmek yeni yetişecek Türk siyasetçileri aynı kutuplaşmaya ve aynı huzursuzluğa mahkum edecek."

Rubin yazısını, Erdoğan'ın geleceğinin hiç de parlak olmadığını belirterek bitirdi.