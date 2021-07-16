"15 Temmuz, Türk milletinin dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gündür"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğine haince girişimde bulunan Fetullahçı terör örgütünün mensuplarının bir daha kafalarını kaldıramayacak şekilde, Türk milletinin kahraman evlatları tarafından...

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğine haince girişimde bulunan Fetullahçı terör örgütünün mensuplarının bir daha kafalarını kaldıramayacak şekilde, Türk milletinin kahraman evlatları tarafından şamar yediği bir gündür" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin karışı karşıya kaldığı hain bir saldırı olduğunu belirten Başkan Işık, "Bugün o günün üzerinden beş yıl geçti. Bin yıl önce Anadolu topraklarına gelen Türk milletinin, yaklaşık 100 yıl önce Çanakkale'de başlayıp Samsun'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 9 Eylül tarihinde İzmir'de sonlandırdığı ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak tüm dünyaya gücünü gösterdiği günün yaklaşık 100 yıl sonra, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha kendinde cesaret bulup, bu devletin toprağına, bu devletin bu milletin verdiği ekmeğe ihanet eden çetenin artık bir daha cesaret edemeyeceği şekilde tarihi mühürleyen ve vatan evlatlarının canını vererek, dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gün oldu. Tankların önüne kendi canlarını atarak şehit olan 251 vatan evladı, birliğin beraberliğin demokrasinin ne demek olduğunu dünyaya bir kez daha anlattı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyin olayı duyar duymaz Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve seçilmiş hükümete bağlıyız, onun yanındayız mesajı ile başlayan mücadele hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçaktan indikten sonra aziz milletimizi meydanlara davet etmesiyle beraber bu kalkışmanın sabaha karşı sona erdirildiği çok anlamlı bir gündü 15 Temmuz. Ondan sonra, bugünlere geldiğimizde aradan beş yıl içerisinde birliğin, beraberliğin ve demokrasinin ne anlama geldiğini aziz milletimiz çok daha iyi anladı. Belki de o şerrin hayrı, sistemin değişmesine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurulmasına ve Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin geleceğine damga vurmasına sebep oldu. Her şerde bir hayır vardır. Ben, bu kalkışmanın bastırılarak bir daha Türkiye'de kimsenin cesaret edemeyeceği kahramanlık örneğini aziz milletimizin verdiğini, bu meydanda da hemşehrilerimizin demokrasi aşığı olarak, bu anma gününe, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına iştirak ettiğini burada şahit olarak, milletimizin bir kazancı olarak görüyorum. Allah bu günleri bize yaşatan tüm şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, onun silah arkadaşlarından bugüne, PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı mücadelede hayatlarını kaybeden kahraman güvenlik güçlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyor, Rabbim onları en güzel şekilde ağırlamayı bizlere nasip etsin diyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı