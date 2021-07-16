"15 Temmuz, Türk milletinin dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gündür"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"15 Temmuz, Türk milletinin dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gündür"

'15 Temmuz, Türk milletinin dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gündür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğine haince girişimde bulunan Fetullahçı terör örgütünün mensuplarının bir daha kafalarını kaldıramayacak şekilde, Türk milletinin kahraman evlatları tarafından...

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğine haince girişimde bulunan Fetullahçı terör örgütünün mensuplarının bir daha kafalarını kaldıramayacak şekilde, Türk milletinin kahraman evlatları tarafından şamar yediği bir gündür" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin karışı karşıya kaldığı hain bir saldırı olduğunu belirten Başkan Işık, "Bugün o günün üzerinden beş yıl geçti. Bin yıl önce Anadolu topraklarına gelen Türk milletinin, yaklaşık 100 yıl önce Çanakkale'de başlayıp Samsun'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 9 Eylül tarihinde İzmir'de sonlandırdığı ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak tüm dünyaya gücünü gösterdiği günün yaklaşık 100 yıl sonra, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha kendinde cesaret bulup, bu devletin toprağına, bu devletin bu milletin verdiği ekmeğe ihanet eden çetenin artık bir daha cesaret edemeyeceği şekilde tarihi mühürleyen ve vatan evlatlarının canını vererek, dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gün oldu. Tankların önüne kendi canlarını atarak şehit olan 251 vatan evladı, birliğin beraberliğin demokrasinin ne demek olduğunu dünyaya bir kez daha anlattı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyin olayı duyar duymaz Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve seçilmiş hükümete bağlıyız, onun yanındayız mesajı ile başlayan mücadele hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçaktan indikten sonra aziz milletimizi meydanlara davet etmesiyle beraber bu kalkışmanın sabaha karşı sona erdirildiği çok anlamlı bir gündü 15 Temmuz. Ondan sonra, bugünlere geldiğimizde aradan beş yıl içerisinde birliğin, beraberliğin ve demokrasinin ne anlama geldiğini aziz milletimiz çok daha iyi anladı. Belki de o şerrin hayrı, sistemin değişmesine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurulmasına ve Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin geleceğine damga vurmasına sebep oldu. Her şerde bir hayır vardır. Ben, bu kalkışmanın bastırılarak bir daha Türkiye'de kimsenin cesaret edemeyeceği kahramanlık örneğini aziz milletimizin verdiğini, bu meydanda da hemşehrilerimizin demokrasi aşığı olarak, bu anma gününe, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına iştirak ettiğini burada şahit olarak, milletimizin bir kazancı olarak görüyorum. Allah bu günleri bize yaşatan tüm şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, onun silah arkadaşlarından bugüne, PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı mücadelede hayatlarını kaybeden kahraman güvenlik güçlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyor, Rabbim onları en güzel şekilde ağırlamayı bizlere nasip etsin diyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

'15 Temmuz, Türk milletinin dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gündür'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Emre Altuğ Tolga Akış Deniz Akkaya
Spor Balotelli Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"15 Temmuz, Türk milletinin dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gündür" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:15:12. #1.15#

title