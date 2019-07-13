15 Temmuz treni İstanbul'a geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına, 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren, İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına, 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren, İstanbul'a geldi.
Ankara'dan sabah yola çıkan yüksek hızlı tren, 14.30'da İstanbul Pendik İstasyonuna ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan, vagonlarında üzerinde 15 Temmuz görseli ve logosunun yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" yazısı bulunan tren, 411 yolcusuyla Pendik istasyonunda bazı yolcularının inmesinin ardından Halkalı istikametinde yoluna devam etti.
Kaynak: AA
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