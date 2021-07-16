15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi Açılışı Gerçekleştirildi
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15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi Açılışı Gerçekleştirildi

15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi Açılışı Gerçekleştirildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılışı Kaymakamımız Nazlı DEMİR, kurum amirlerimiz, siyasi parti temsilcileri, stk temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarımızın katılımıyla Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılışı Kaymakamımız Nazlı DEMİR, kurum amirlerimiz, siyasi parti temsilcileri, stk temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarımızın katılımıyla Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirildi. Açılış sonrasında Şehidimiz Abidin TANRIKOLU'nun mezarı ziyaret edilerek dualar edildi.

Kaynak: Habermetre

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