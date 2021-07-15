15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Giresun Valisi Enver Ünlü, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "Türkiye Geçilmez" anma etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz Perşembe günü saat 13. 30'da Can Akengin Sergi Salonu'nda Giresun halkının gösterimine sunulan fotoğraf sergisi, Vali Ünlü tarafından açıldı.

Fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini; Vali Enver Ünlü, eşi Sema Ünlü hanımefendi, Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can birlikte kesti.

Sergi; Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında, AA foto muhabirlerinin Ankara, İstanbul ve Giresun'da çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Vali Ünlü, açılıştan sonra sergi alanında hain darbe girişimi sırasında yaşananlar ve darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlıkların yer aldığı 105 fotoğrafı tek tek inceledi.

Burası vatanını canından çok sevenlerin ülkesi... #15Temmuz temalı fotoğraf sergimizin açılışını gerçekleştirdik.

O geceye ait tüm kareler tarih sayfalarında ölümü öldürenlerin, bayrağı yere düşürmeyenlerin kahramanlık destanı olarak yerini aldı.

??Can Akengin Sergi Salonu pic. twitter. com/KBJ1j3f8dt

— Enver Ünlü (@valiunlu) July 15, 2021

Kaynak: Habermetre