15 Temmuz tanıklarından: 'Silahlarınızı bırakın, kardeşiz' dedim, 'hedef gözeterek ateş ettiler'

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kimisi darbeye direndiği esnada, kimisi hiçbir şeyden habersiz açılan ateş sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan aileleri çocuklarının hatıralarıyla yaşıyor.

Güler ailesi komiser yardımcısı olan kızları Gülşah Güler'i Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına darbe gecesi gerçekleştirilen saldırıda kaybetti. Güler'in ailesi gurur duydukları kızlarının hatıralarını oluşturdukları odada yaşatıyor. Euronews.com'da Görüntüle