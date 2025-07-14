15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!
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15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025! 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. İşte, 15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 TEMMUZ STORYLERİ VE RESİMLERİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 9 yıl geçti.

İşte en güzel 15 temmuz storyleri ve resimleri:

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

15 Temmuz storyleri ve resimleri 2025!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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