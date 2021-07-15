15 Temmuz sözleri ve mesajları! 15 Temmuz 2021 anlamlı, kısa ve uzun özlü sözler! 15 Temmuz sözleri nelerdir? 15 Temmuz anlamlı mesajlar!
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15 Temmuz sözleri ve mesajları! 15 Temmuz 2021 anlamlı, kısa ve uzun özlü sözler! 15 Temmuz sözleri nelerdir? 15 Temmuz anlamlı mesajlar!

15 Temmuz sözleri ve mesajları! 15 Temmuz 2021 anlamlı, kısa ve uzun özlü sözler! 15 Temmuz sözleri nelerdir? 15 Temmuz anlamlı mesajlar!
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel sizler için en iyi sözleri ve mesajları derledik. En güzel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları nelerdir? En iyi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri nelerdir? 15 Temmuz sözleri, 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz resimli, uzun, kısa sözler! 15 Temmuz özlü sözler! 15 Temmuz günün anlamlı sözü nedir?

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15 TEMMUZ SÖZLERİ

- Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

- 15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

- Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

- 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gununuzu tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

- Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

- Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

- Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

- 15 Temmuz demokrasi milli birlik günün'de vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

- En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

- Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

15 Temmuz sözleri ve mesajları! 15 Temmuz 2021 anlamlı, kısa ve uzun özlü sözler! 15 Temmuz sözleri nelerdir? 15 Temmuz anlamlı mesajlar!

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

- Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.

- Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

- 15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

- Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun. Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır.

- 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

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15 Temmuz sözleri ve mesajları! 15 Temmuz 2021 anlamlı, kısa ve uzun özlü sözler! 15 Temmuz sözleri nelerdir? 15 Temmuz anlamlı mesajlar! - Haberler
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